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15:37, 14 ноября 2019 269
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Любимову пожаловались на грязную питьевую воду в михайловском селе

Любимову пожаловались на грязную питьевую воду в михайловском селе

Фото: Pixabay.com

В четверг, 14 ноября, Николаю Любимову пожаловались на грязную питьевую воду в михайловском селе Стубле. К губернатору обратилась заведующая местным фельдшерско-акушерским пунктом, сельская староста Раиса Бочихина, сообщил сайт регионального правительства.

И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Олег Иванников пояснил, что сейчас решают вопрос строительства в селе водозаборного узла и реконструкции водопровода. Деньги на это хотят привлечь из федерального бюджета.

Любимов поручил региональному минсельхозу вместе с администрацией Михайловского района собрать документы и решить проблему к следующей осени.


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