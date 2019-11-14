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Фото: Pixabay.com
В четверг, 14 ноября, Николаю Любимову пожаловались на грязную питьевую воду в михайловском селе Стубле. К губернатору обратилась заведующая местным фельдшерско-акушерским пунктом, сельская староста Раиса Бочихина,
И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Олег Иванников пояснил, что сейчас решают вопрос строительства в селе водозаборного узла и реконструкции водопровода. Деньги на это хотят привлечь из федерального бюджета.
Любимов поручил региональному минсельхозу вместе с администрацией Михайловского района собрать документы и решить проблему к следующей осени.
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