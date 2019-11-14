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Утром в четверг, 14 ноября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, воду отключили в доме 56 корпус 1 по Касимовскому шоссе.
Напомним, ранее сообщалось об
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.