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11:26, 14 ноября 2019 508
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В Рязани массово отключили холодную воду

В Рязани массово отключили холодную воду

Утром в четверг, 14 ноября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дома 35 корпус 4, 35 корпус 3;
  • Шереметьевский проезд, дома 4, 6, 12, 14, 16, 18;
  • улица Трудовая, дома 13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 (частный сектор);
  • улица Ломоносова, дома 44 (госпиталь), с 46 по 72, с 37 по 49 (частный сектор);
  • улица Бабушкина с 36 по 46, с 11 по 21 (частный сектор);
  • 1-й проезд Бабушкина (частный сектор);
  • улица Космодемьянской дома 31, с 38 по 64, с 37 по 63 (частный сектор);
  • 1-й, 2-й проезд Космодемьянской (частный сектор);
  • улица Кошевого (частный сектор);
  • улица Гастелло (частный сектор);
  • улица Декабристов, с 12 по 26, с 5 по 25;
  • улица Разина, с 44 по 52, с 45 по 53 (частный сектор);
  • Куйбышевское шоссе с 21 по 31.

Кроме того, воду отключили в доме 56 корпус 1 по Касимовскому шоссе.

Напомним, ранее сообщалось об отключении в Канищеве и Кальном.


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