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15:50, 13 ноября 2019 102
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В воронежской школе не кормили детей

В воронежской школе не кормили детей

Фото: Pixabay.com

В Покровской средней общеобразовательной школы Павловского района не кормили детей. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Проверяющие выяснили, что детей фактически не обеспечивали двухразовым горячим питанием. В июле пищеблок школы закрывали на 60 суток из-за санитарных нарушений. Из-за этого до настоящего времени не кормили 66 школьников.

«Основной причиной допущенных нарушений является недостаточное бюджетное финансирование деятельности Покровской средней школы, непринятие мер в условиях необходимости капитального ремонта пищеблока школы к обеспечению питания иными организациями», - рассказали в прокуратуре.

Деньги на школу выделяют из бюджета Павловского района.

Прокурор внес главе администрации района о незамедлительном устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.


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