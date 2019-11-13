В воронежской школе не кормили детей

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Фото: Pixabay.com
В Покровской средней общеобразовательной школы Павловского района не кормили детей. Об этом в среду, 13 ноября,
Проверяющие выяснили, что детей фактически не обеспечивали двухразовым горячим питанием. В июле пищеблок школы закрывали на 60 суток из-за санитарных нарушений. Из-за этого до настоящего времени не кормили 66 школьников.
«Основной причиной допущенных нарушений является недостаточное бюджетное финансирование деятельности Покровской средней школы, непринятие мер в условиях необходимости капитального ремонта пищеблока школы к обеспечению питания иными организациями», - рассказали в прокуратуре.
Деньги на школу выделяют из бюджета Павловского района.
Прокурор внес главе администрации района о незамедлительном устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.
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