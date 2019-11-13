В воронежском селе нашли убийцу пенсионерки

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В селе Красный Лог Каширского района нашли убийцу пенсионерки. Об этом
Тело 71-летней женщины обнаружили в ее доме на улице Садовой 10 ноября. Оперативники выяснили, что к гибели сельчанки причастен ее 47-летний сосед.
Мужчина признался и рассказал, что во время ссоры с пенсионеркой нанес ей множественные удары ножом. Когда пострадавшая умерла, он сбежал.
На воронежца завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.