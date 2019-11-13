В Рязани открылся новый кабинет детской стоматологии

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В детском отделении стоматологического подразделения №4 поликлиники №1 в Дашково-Песочне открылся новый детский кабинет. Об этом сообщил
Здесь пациенты могут получить терапевтическую помощь (лечение кариеса и некариозных поражений твердых тканей зуба, профилактика кариеса) и хирургическую помощь (удаление временных и постоянных зубов, амбулаторные операции, зубосохраняющие операции).
В кабинете сделали ремонт, для него закупили новую стоматологическую установку. Здесь будут посменно работать врач-ортодонт и детский врач-стоматолог.
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