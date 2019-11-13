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9:51, 13 ноября 2019 391
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Трое москвичей организовали крупную нарколабораторию под Касимовом

Трое москвичей организовали крупную нарколабораторию под Касимовом

Трое москвичей организовали нарколабораторию под Касимовом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В конце 2018 года мужчины выкупили часть бывшего судоремонтного завода. В заброшенных помещениях установили оборудование для производства наркотиков.

По версии следствия, в неделю там изготавливалось от 10 до 20 килограммов амфетамина и мефедрона. Наркотики распространялись крупными партиями через интернет с помощью закладов на территории регионов России.

Во время спецоперации по ликвидации лаборатории злоумышленников задержали. Из помещения изъяли около 20 килограммов наркотических средств, а также оборудование для их изготовления, 65 килограммов жидкости, прекурсоры, химические реактивы.

На время расследования обвиняемых заключили под стражу. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное наказание.


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