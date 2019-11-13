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13:27, 13 ноября 2019 66
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Среди рязанских осужденных выбрали лучшего иконописца

Среди рязанских осужденных выбрали лучшего иконописца

Фото: Рязанская епархия

В рязанской исправительной колонии №2 провели конкурс православной живописи «Канон». Его посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники написали образы воинов и святых, которые при жизни несли воинскую службу, сообщил сайт епархии.

В жюри вошли священники Рязанской и Касимовской епархий, представители РГУ имени Есенина, студенты Рязанской православной духовной семинарии, сотрудники колонии и осужденные. Лучшим признали образ благоверного князя Александра Невского. Эту работу одного из осужденных колонии №5 отправят на финальный этап конкурса в Синодальный отдел Московского патриархата по тюремному служению.

Работы других участников передадут в одно из социальных учреждений области.

 

 


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