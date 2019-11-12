Вечером в центре Рязани отключат холодную воду

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Вечером во вторник, 12 ноября, в центре Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 22:00 12 ноября до 6:00 13 ноября воды не будет по следующим адресам:
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.