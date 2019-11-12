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10:51, 12 ноября 2019 419
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Вечером в центре Рязани отключат холодную воду

Вечером в центре Рязани отключат холодную воду

Вечером во вторник, 12 ноября, в центре Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 22:00 12 ноября до 6:00 13 ноября воды не будет по следующим адресам:

  • улица Ленина, дома 9, 19-а, 13-а, 5-а, 2/68;
  • улица Радищева, дома 10, 12, 3, 5, 11, 21-а;
  • улица Есенина, дома 72/2, 82/26, 80/1, 64/32, 55, 39, 47/22, 45;
  • улица Горького, дома 30, 50;
  • улица Урицкого, дома 33/66, 35, 45, 46, 54/59;
  • улица Вознесенская, дома 61, 67.

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