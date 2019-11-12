Свинья-копилка и скульптура мыши. Рязанцам рассказали, где можно загадать желание на Новый год

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Рязанцам рассказали, где можно загадать желание на Новый год, пост с подборкой мест опубликовали в
В списке оказалась главная елка города на площади Ленина и улица Почтовая. Там рязанцам предложили «пройтись под сияющими огнями „звездным небом“ и подумать о самом сокровенном».
Загадать желание также можно и в резиденции Деда Мороза в Лесопарке.
В Художественном музее нужно посмотреться «в одно очень красивое и необычное зеркало», а в музее «Мир леденца» потрогать «волшебный кусочек сахара и перо счастья».
Из денежных ритуалов: положить монетку в лапки мышонку на Лыбедском бульваре или потереть пятачок свинье-копилке рядом с «Приовнешторгбанком».
У памятника Сергею Есенину в Константинове нужно потереть палец на правой руке поэта.
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