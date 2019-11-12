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14:13, 12 ноября 2019 331
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Свинья-копилка и скульптура мыши. Рязанцам рассказали, где можно загадать желание на Новый год

Свинья-копилка и скульптура мыши. Рязанцам рассказали, где можно загадать желание на Новый год

Рязанцам рассказали, где можно загадать желание на Новый год, пост с подборкой мест опубликовали в группе «Рязань — Новогодняя столица».

В списке оказалась главная елка города на площади Ленина и улица Почтовая. Там рязанцам предложили «пройтись под сияющими огнями „звездным небом“ и подумать о самом сокровенном».

Загадать желание также можно и в резиденции Деда Мороза в Лесопарке.

В Художественном музее нужно посмотреться «в одно очень красивое и необычное зеркало», а в музее «Мир леденца» потрогать «волшебный кусочек сахара и перо счастья».

Из денежных ритуалов: положить монетку в лапки мышонку на Лыбедском бульваре или потереть пятачок свинье-копилке рядом с «Приовнешторгбанком».

У памятника Сергею Есенину в Константинове нужно потереть палец на правой руке поэта.


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