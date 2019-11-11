Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным

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Малое шоссе у ТРЦ «Виктория Плаза» сделают пешеходной зоной. Об этом сообщил
Ограничения вступят в силу с 30 ноября на участке Малого шоссе от Кооперативного переулка до Цветного бульвара.
Для этого установят дорожные знаки, запрещающие въезд машин в обозначенную зону.
Автомобилистов попросили принять эту информацию к сведению.
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