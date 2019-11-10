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В школьной столовой Екатеринбурга еду детям раскладывают руками, передает «
В сети появилось видео, сделанное в школе №117. На записи видно, как работники школьной столовой раскладывают еду по тарелкам голыми руками.
Также известно, что ролик снят в пятницу, 8 ноября. «У детей на обед были сосиска и гречка, еду раскладывали руками», — говорится в сообщении.
Также в кадр попал главный повар, работающий без перчаток.
По словам школьников, еда в столовой часто бывает холодной и невкусной, а порции очень маленькие.
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