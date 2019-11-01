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11:27, 1 ноября 2019 88
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Офицера Минобороны в Рязани наказали за выход в патруль со смартфоном

Офицера Минобороны в Рязани наказали за выход в патруль со смартфоном

Капитан Георгий Варламов, служащий в дислоцированном в Рязани 230-м военном представительстве Минобороны, получил строгий выговор за то, что вышел в патруль по гарнизону со смартфоном, пишет «Коммерсант».

После того как военному коменданту Рязани Денису Масленникову доложили, что капитан Варламов отсутствует на маршруте патрулирования, тот приказал найти и доставить офицера для объяснений.

В кабинете у Масленникова у Варламова зазвонил мобильный телефон. В итоге ему объявили строгий выговор, обвинив в нарушении закона «О статусе военнослужащих».

Также Варламова отстранили от службы в гарнизонном наряде.

Капитан заявил, что другие средства связи патрульным были недоступны, а его телефон «был едва исправным».


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