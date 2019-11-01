Офицера Минобороны в Рязани наказали за выход в патруль со смартфоном

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Капитан Георгий Варламов, служащий в дислоцированном в Рязани 230-м военном представительстве Минобороны, получил строгий выговор за то, что вышел в патруль по гарнизону со смартфоном, пишет «
После того как военному коменданту Рязани Денису Масленникову доложили, что капитан Варламов отсутствует на маршруте патрулирования, тот приказал найти и доставить офицера для объяснений.
В кабинете у Масленникова у Варламова зазвонил мобильный телефон. В итоге ему объявили строгий выговор, обвинив в нарушении закона «О статусе военнослужащих».
Также Варламова отстранили от службы в гарнизонном наряде.
Капитан заявил, что другие средства связи патрульным были недоступны, а его телефон «был едва исправным».
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