Суд оставил без изменения приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову

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Фото: Pixabay.com
В среду, 9 октября, Мосгорсуд оставил без изменения приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову. Его приговорили к трем годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал четыре с половиной, передает
Во время несанкционированного митинга Жуков ударил сотрудника Росгвардии по шлему, от чего тот «испытал физическую боль и моральные страдания». Силовик в суде рассказал, что ремешок шлема передавил ему подбородок.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.