Рязанцам презентовали программу по защите от мошенников в финансовой сфере

Рязанцам презентовали областную программу по защите от мошенников в сфере финансов и повышению экономической грамотности населения. В воскресенье, 6 октября, в ТЦ «Полетаевский» прошла встреча пайщиков и руководителей Кредитного потребительского кооператива «Сберегательные финансы».

Присутствующие узнали, что «Сберегательные финансы» почти два года работают со своими пайщиками и помогают им сберегать и накапливать личный капитал. Управляющая рязанского филиала Лаура Ганага поблагодарила пайщиков за оказанное доверие.

Председатель правления КПК «Сберегательные финансы» Евгения Шабан напомнила, что с 9 сентября ключевая ставка Центрального Банка понижена и составляет 7%.

«Повышение цен и рост инфляции заставляют задуматься о том, где хранить свои сбережения. Нашим пайщикам волноваться не о чем. Вы всегда можете позвонить в наши офисы, и мы ответим на любые вопросы. Кроме того, наш кооператив предоставляет гражданам возможность сберегать свои финансы по ставке 12,6% годовых. Такой процент устанавливается Центральным Банком», — сказала она.

Как отметили представители «Сберегательных финансов», неотъемлемой частью работы кооператива является надежность, широкий выбор целевых потребительских программ и индивидуальный подход к каждому пайщику.

«Руководитель кооператива и сотрудники делают все возможное, чтобы предоставлять пайщикам качественные услуги и не допускать нарушения их прав. Для этого проводится регулярное обучение персонала, изучение действующего законодательства и применение в работе современных технологий», — рассказали рязанцам.

На встрече озвучили пятилетний план развития кооператива под названием «Благое дело», в результате которого все его члены смогут пользоваться круглосуточной горячей линией, скидками на товары и услугами партнеров КПК и участвовать в программах по доступному жилью.

«Все наши руководители являются выходцами из финансовой сферы, — отметил глава отдела заботы о пайщиках Илья Евстюхин. — Эти люди разбираются в финансах, инвестировании и понимают механизмы в экономике. Нам не хочется просто работать с финансами. Именно вы нас вдохновляете. Мы считаем, что мудрое управление финансами — это свобода выбора и наслаждение жизнью».

По словам руководства, кооператив выступает за открытую и честную работу с населением и делает все возможное для обнаружения недобросовестных финансовых организаций. Именно поэтому «Сберегательные финансы» запустили программу по защите населения от компаний мошенников, которая называется «Защитники».

«В проекте „Защитники“ участвует команда юристов, экономистов и аналитиков, которые будут просчитывать все возможные риски при работе с КПК. Это делается для того, чтобы вы могли иметь максимальную информацию не только о нас, но и о наших партнёрах. Любой пайщик может обратиться к нам как по финансовому, так и по юридическому вопросу», — пояснил юрист Игорь Гнеев.

Гости мероприятия смогли проконсультироваться с юристом и пообщаться с менеджерами кооператива. Сейчас каждый рязанец может обратится в КПК «Сберегательные финансы» для проверки любой финансовой организации на добросовестность и неблагонадежность, а также подать заявку на бесплатную юридическую помощь по экономическим вопросам.