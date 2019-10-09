Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

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Фото: Pixabay.com
Туристам предложили альтернативу отдыху в Турции. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью радиостанции «
Отели Антальи приостановили продажи из-за слишком высокого спроса. По словам Барзыкина, с Турцией по цене, инфраструктуре и погоде сравнимо все Средиземноморье. В качестве альтернативы он также привел Юго-Восточную Азию и Доминикану.
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