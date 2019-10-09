Путин освободил от должности советника президента России

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Фото: Ru.wikipedia.org
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента России. Глава государства подписал соответствующий указ, передает
1 октября на саммите Евразийского экономического союза Глазьев был утвержден в качестве нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Глазьев не сможет совмещать должности министра ЕЭК и советника президента.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.