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19:28, 8 октября 2019 199
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В Рязани завершили капремонт на трех улицах 1

В Рязани завершили капремонт на трех улицах

Фото: Администрация Рязани

В Рязани завершили капремонт на трех улицах. Во вторник, 8 октября, работы приняла комиссия, сообщил сайт горадминистрации.

На улице Спортивной отремонтировали асфальт на проезжей части и тротуары, заменили бордюры. В районе остановки «улица Спортивная» частично заменили плитку, подняли люки колодцев.

Кроме того, на улице благоустроили зеленую зону, разделяющая тротуар и проезжую часть, нанесли разметка, на каждом перекрестке уложили плитку для незрячих пешеходов.

Дорогу разделили на два участка. Один, протяженностью 340 метров, находится на гарантии, на нем сняли верхний слой асфальта и уложили новый. Второй участок, протяженностью порядка 800 метров, отремонтировали полностью.

На двухкилометровом участке на улице Гагарина отремонтировали дорогу вместе с парковочными карманами. Там нанесли разметку, заменили бордюр, сделала тротуар по обеим сторонам улицы, подняли люки колодцев, на перекрестках появилась тактильная плитка. В районе лицея №5 обустроили подъездной карман для безопасной высадки учащихся.

Также комиссия осмотрела работы на улице Свободы. Ремонт выполнили от улицы Чапаева и до Окского шоссе, протяженность — 2,3 километра. Здесь заменили асфальт и отремонтировали съезды, подняли люки колодцев, поменяли бортовой камень, нанесели разметку и устроили тактильную плитку.

К работам на всех трех улицах подрядчик приступил 22 июня. Контракт закрыли 1 октября.

«Представители управления благоустройства в ходе приемки отметили ряд незначительных недочетов. Подрядчик заверил, что в течение недели недостатки будут устранены», — говорится в сообщении.


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