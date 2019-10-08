RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В Рязани завершили капремонт на трех улицах. Во вторник, 8 октября, работы приняла комиссия, сообщил сайт горадминистрации.
На улице Спортивной отремонтировали асфальт на проезжей части и тротуары, заменили бордюры. В районе остановки «улица Спортивная» частично заменили плитку, подняли люки колодцев.
Кроме того, на улице благоустроили зеленую зону, разделяющая тротуар и проезжую часть, нанесли разметка, на каждом перекрестке уложили плитку для незрячих пешеходов.
Дорогу разделили на два участка. Один, протяженностью 340 метров, находится на гарантии, на нем сняли верхний слой асфальта и уложили новый. Второй участок, протяженностью порядка 800 метров, отремонтировали полностью.
На двухкилометровом участке на улице Гагарина отремонтировали дорогу вместе с парковочными карманами. Там нанесли разметку, заменили бордюр, сделала тротуар по обеим сторонам улицы, подняли люки колодцев, на перекрестках появилась тактильная плитка. В районе лицея №5 обустроили подъездной карман для безопасной высадки учащихся.
Также комиссия осмотрела работы на улице Свободы. Ремонт выполнили от улицы Чапаева и до Окского шоссе, протяженность — 2,3 километра. Здесь заменили асфальт и отремонтировали съезды, подняли люки колодцев, поменяли бортовой камень, нанесели разметку и устроили тактильную плитку.
К работам на всех трех улицах подрядчик приступил 22 июня. Контракт закрыли 1 октября.
«Представители управления благоустройства в ходе приемки отметили ряд незначительных недочетов. Подрядчик заверил, что в течение недели недостатки будут устранены», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Пропавшую в Рязани 72-летнюю женщину нашли
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.