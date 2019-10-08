RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Калуге семья из трех человека пойдет под суд за расцарапанное лицо полицейского. Об этом
Оперативников вызвали в одну из квартир на улице Новой в деревне Канищево. Пьяные 61-летняя хозяйка квартиры, ее 35-летняя дочь и 30-летний сын обматерили полицейских и начали выталкивать их за дверь.
«На лестничной площадке злоумышленники начали наносить сотрудникам полиции удары в область груди, рук, предплечья и расцарапали одному из них лицо», — рассказали в прокуратуре.
На двух женщин и мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции»). Им грозит до пяти лет тюрьмы.
Обвиняемые вину не признали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью насмерть сбили сотрудника следственного комитета
|
cледующая новость →В Брянской области до смерти избили осужденного
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.