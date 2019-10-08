Путин в свой день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

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Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат себе и премьер-министру,
Теперь зарплата президента России и председателя правительства увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
По данным издания, месячная зарплата Путина после октябрьского повышения составляет 773,4 тысячи рублей, а Медведева — 618,7 тысяч рублей. «Размеры ежемесячных/ежеквартальных „денежных поощрений“ не раскрываются», — говорится в сообщении.
Помимо этого, увеличились зарплаты вице-премьеров, министров, председателя ЦИК, генерального прокурора, глав ФСБ, Росгвардии, СВР и других ведомств.
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