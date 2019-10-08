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Фото: Pixabay.com
На создание акушерского корпуса в Коврове выделили миллиард рублей. Деньги направят из федерального бюджета,
Терапевтический корпус многопрофильной городской больницы №1 планируют переделать под акушерский. В 2020 году на проект направят 500 миллионов, в 2021 году — остальные деньги.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.