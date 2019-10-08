На Алтае мать убила младенца об стену и бросила в подъезде

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Фото: Pixabay.com
В алтайском Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде. Об этом
В июле 26-летняя женщина вместе с одиннадцатимесячной дочерью вернулась домой из гостей. Девочка плакала, и пьяная мать ударила ее по голове, а затем, взяв за ноги, — об стену. После этого женщина ушла спать.
Ребенок умер от кровоизлияния.
Утром мать завернула тело младенца в пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов.
«Обвиняемая вину в убийстве признала полностью, рассказав, что желала смерти ребенка, так как дочь мешала ей вести праздный образ жизни и отнимала много сил и времени», — уточнили следователи.
Дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему»). передали в суд.
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