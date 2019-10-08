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22:50, 8 октября 2019 57
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На Алтае мать убила младенца об стену и бросила в подъезде

На Алтае мать убила младенца об стену и бросила в подъезде

Фото: Pixabay.com

В алтайском Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде. Об этом сообщил краевой следком.

В июле 26-летняя женщина вместе с одиннадцатимесячной дочерью вернулась домой из гостей. Девочка плакала, и пьяная мать ударила ее по голове, а затем, взяв за ноги, — об стену. После этого женщина ушла спать.

Ребенок умер от кровоизлияния.

Утром мать завернула тело младенца в пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов.

«Обвиняемая вину в убийстве признала полностью, рассказав, что желала смерти ребенка, так как дочь мешала ей вести праздный образ жизни и отнимала много сил и времени», — уточнили следователи.

Дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему»). передали в суд.


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