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16:15, 8 октября 2019 43
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Двое граждан Узбекистана избили калужанина из-за телефона

Двое граждан Узбекистана избили калужанина из-за телефона

Фото: Pixabay.com

Двое граждан Узбекистана избили калужанина из-за телефона. Они отобрали гаджет стоимостью примерно десять тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи выяснили, что молодые люди в возрасте 21 и 22 лет напали на горожанина на улице Маршала Жукова. Они избивали его до тех пор, пока тот не отдал телефон.

На злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору»). Им грозит до десяти лет тюрьмы.


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