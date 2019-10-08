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Фото: Pixabay.com
Двое граждан Узбекистана избили калужанина из-за телефона. Они отобрали гаджет стоимостью примерно десять тысяч рублей,
Следователи выяснили, что молодые люди в возрасте 21 и 22 лет напали на горожанина на улице Маршала Жукова. Они избивали его до тех пор, пока тот не отдал телефон.
На злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору»). Им грозит до десяти лет тюрьмы.
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