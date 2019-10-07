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15:21, 7 октября 2019 86
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Вице-спикер владимирского заксобрания посадил дерево в новом сквере

Вице-спикер владимирского заксобрания посадил дерево в новом сквере

В Гороховце прошло торжественное открытие сквера в вишневом саду. Дерево здесь посадил вице-спикер владимирского заксобрания Роман Кавинов.

«Приятно видеть, как Гороховец благоустраивается. Чтобы этот процесс не прекращался, нужны две вещи: инициатива граждан, а она есть, и финансовые ресурсы, которые идут в город по проекту „Городская среда“», — сказал Кавинов.

Участники и гости акции также посадили новые саженцы. Работы по благоустройству в саду завершены, осталось установить освещение и видеонаблюдение.

«Сегодня не май, но, тем не менее, настоящий праздник труда… Сад — это лишь капля того, что еще предстоит сделать. Новая линия получит комплексное развитие — в этом главная цель», — отметил глава администрации района Дмитрий Наумов.

Во время поездки в Гороховец вице-спикер также поучаствовал в открытии детской площадки. Ее установили рядом с центром занятости. Там появились скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi и пешеходная дорожка, выложенная тротуарной плиткой.

Роман Кавинов напомнил, что проект «Городская среда» по благоустройству общественных территорий и дворов начинался как партийный, а сейчас, по поручению президента России Владимира Путина, перерос в национальный.

«Только во Владимирской области в этом году на благоустройство дворов и общественных территорий в городах и селах направлено 530 миллионов рублей из федерального бюджета. Искренне поздравляю всех с открытием новых объектов и желаю продолжать начатое», — подчеркнул он.


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