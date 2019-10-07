В Клепиковском районе волонтеры очистили реку Черненькую

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 5 октября, в Туме Клепиковского района волонтеры очистили реку Черненькую. Об этом написало издательство «
За четыре часа активисты привели в порядок территорию размером 250 метров. Участники уборки достали из воды остатки двух старых обвалившихся мостов.
Глава Тумской администрации Виктор Лазарев вместе с активистами убирал бревна и ветки.
По словам одного из волонтеров, в ближайшее время они планируют установить новый мост с металлическими перилами.
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