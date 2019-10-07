Тамбовчанка вымогала у свекрови деньги на содержание несуществующего внука

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Тамбовчанка вымогала у бывшей свекрови деньги на содержание несуществующего внука, сообщил
Женщина была в браке с жителем Сосновского района, а после развода уехала в Рязанскую область. По телефону она рассказала, что ждет от своего бывшего супруга ребенка, а после попросила перевести деньги на его содержание.
«Женщина перевела ей на карту вначале 2000, затем 2 900, 1 000 рублей, а потом потребовала от бывшей снохи предоставить ей свидетельство о рождении внука», — говорится в сообщении.
В интернете тамбовчанка сделала поддельное свидетельство о рождении и отправила его копию бабушке. Тогда свекровь продолжила присылать деньги.
«На неоднократные просьбы во время телефонных разговоров дать послушать детский голос, мошенница всякий раз придумывала различные отговорки», — отметили в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении 38-летней обвиняемой прекратили, так как она полностью возместила ущерб.
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