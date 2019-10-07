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Рязанца отправили в тюрьму за организацию наркопритона, об этом сообщили на
Известно, что ранее судимый 47-летний рязанец организовал у себя дома наркопритон.
Суд признал его виновным по части 1 статье 232 УК РФ. Мужчине грозит один год и шесть месяцев колонии строгого режима.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.