Любимов поздравил Путина с днем рождения

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Губернатор Николай Любимов поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Сообщение он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
«Примите искренние поздравления с Днем рождения от рязанцев и меня лично», — написал он.
Он пожелал главе государства крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, достижения всех поставленных целей и поблагодарил за поддержку и внимание к Рязанской области.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.