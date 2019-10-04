В воскресенье «Росгосстрах» отметит 98-летие

В воскресенье, 6 октября, сотрудники «Росгосстраха» отметят 98-летие компании и профессиональный праздник — День российского страховщика. Праздничные мероприятия уже начались в филиалах и подразделениях страховой компании в каждом регионе.

В преддверии праздника «Росгосстрах» награждает сотрудников за выдающийся личный вклад и достижение высоких результатов в работе, а также чествует ветеранов. В этом году вручат около 450 корпоративных наград, в том числе 120 сотрудникам и страховым агентам присвоят звание «Ветеран «Росгосстраха».

В праздничном обращении к работникам компании гендиректор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин высказал особую благодарность ветеранам. «Вы — настоящие носители госстраховского духа, кладезь накопленных в компании профессиональных знаний, вы — живой пример человеческого сопереживания, образец любви и заботы о клиентах», — подчеркнул он.

Как рассказали в компании, руководство «Росгосстраха» стремится сохранить лучшие традиции и привнести в работу новейшие технологии с элементами искусственного интеллекта, усовершенствовать линейку страховых продуктов для граждан и юридических лиц, повысить качество сервисного обслуживания при урегулировании убытков.

«В «Росгосстрахе» проведена реорганизация управленческих структур с целью повышения эффективности взаимодействия Центрального офиса с региональными подразделениями. Продолжается реализация масштабных проектов по переводу бизнес-процессов на новую технологическую платформу. Усовершенствование системы мотивации наряду с обновлением продуктовой линейки и созданием комфортных условий труда призваны сделать «Росгосстрах» самым привлекательным партнером для всех страховых агентов», — рассказали в компании.

Отмечается, что все эти меры позволяют руководству «Росгосстраха» и акционеру страховой компании — Группе «Открытие» — рассчитывать не только на достижение положительного финансового результата по итогам работы в 2019 году, но и «строить амбициозные планы к 100-летнему юбилею».

Напомним, в прошлом году чистая прибыль компании по ОСБУ составила 6,2 млрд рублей, первое полугодие 2019-го «Росгосстрах» также завершил с прибылью в 3,8 млрд рублей.

К 2021 году страховщик планирует укрепиться на лидерских позициях в розничном сегменте российского страхового рынка, а также заявить о себе как о серьезном игроке в корпоративном сегменте, банкостраховании и страховании жизни.

«К своему юбилею мы хотим стать страховой компанией, которая в полной мере удовлетворяет требованиям XXI века — не только известной, устойчивой и надежной, но и высокотехнологичной, клиентоориентированной и привлекательной в качестве партнера и работодателя, — сказал Геннадий Гальперин. — Я уверен, нашей команде при поддержке всего огромного госстраховского коллектива по плечу сделать компанию не просто игроком страхового рынка, а его важной движущей силой, законодателем мод — каким все и привыкли видеть «Росгосстрах».