В воскресенье «Росгосстрах» отметит 98-летие

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 6 октября, сотрудники «Росгосстраха» отметят 98-летие компании и профессиональный праздник — День российского страховщика. Праздничные мероприятия уже начались в филиалах и подразделениях страховой компании в каждом регионе.
В преддверии праздника «Росгосстрах» награждает сотрудников за выдающийся личный вклад и достижение высоких результатов в работе, а также чествует ветеранов. В этом году вручат около 450 корпоративных наград, в том числе 120 сотрудникам и страховым агентам присвоят звание «Ветеран «Росгосстраха».
В праздничном обращении к работникам компании гендиректор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин высказал особую благодарность ветеранам. «Вы — настоящие носители госстраховского духа, кладезь накопленных в компании профессиональных знаний, вы — живой пример человеческого сопереживания, образец любви и заботы о клиентах», — подчеркнул он.
Как рассказали в компании, руководство «Росгосстраха» стремится сохранить лучшие традиции и привнести в работу новейшие технологии с элементами искусственного интеллекта, усовершенствовать линейку страховых продуктов для граждан и юридических лиц, повысить качество сервисного обслуживания при урегулировании убытков.
«В «Росгосстрахе» проведена реорганизация управленческих структур с целью повышения эффективности взаимодействия Центрального офиса с региональными подразделениями. Продолжается реализация масштабных проектов по переводу бизнес-процессов на новую технологическую платформу. Усовершенствование системы мотивации наряду с обновлением продуктовой линейки и созданием комфортных условий труда призваны сделать «Росгосстрах» самым привлекательным партнером для всех страховых агентов», — рассказали в компании.
Отмечается, что все эти меры позволяют руководству «Росгосстраха» и акционеру страховой компании — Группе «Открытие» — рассчитывать не только на достижение положительного финансового результата по итогам работы в 2019 году, но и «строить амбициозные планы к 100-летнему юбилею».
Напомним, в прошлом году чистая прибыль компании по ОСБУ составила 6,2 млрд рублей, первое полугодие 2019-го «Росгосстрах» также завершил с прибылью в 3,8 млрд рублей.
К 2021 году страховщик планирует укрепиться на лидерских позициях в розничном сегменте российского страхового рынка, а также заявить о себе как о серьезном игроке в корпоративном сегменте, банкостраховании и страховании жизни.
«К своему юбилею мы хотим стать страховой компанией, которая в полной мере удовлетворяет требованиям XXI века — не только известной, устойчивой и надежной, но и высокотехнологичной, клиентоориентированной и привлекательной в качестве партнера и работодателя, — сказал Геннадий Гальперин. — Я уверен, нашей команде при поддержке всего огромного госстраховского коллектива по плечу сделать компанию не просто игроком страхового рынка, а его важной движущей силой, законодателем мод — каким все и привыкли видеть «Росгосстрах».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тамбове бомж избил приятеля и бросил его у мусорных контейнеров
|
cледующая новость →В Сараях волонтеры прибрались в доме 98-летней труженицы тыла
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.