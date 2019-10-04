В мэрии рассказали, когда в дома воронежцев дадут тепло

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Фото: Pixabay.com
В мэрии рассказали, что тепло в дома воронежцев дадут в понедельник, 7 октября. Объекты соцсферы начали отапливать еще 26 сентября,
Основной объем многоквартирных домов в штатном режиме запустят в течение пяти дней. Параллельно будут устранять локальные утечки.
Вместе с пуском тепла в управах районов города и в управлении ЖКХ заработают горячи линии.
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