Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

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Следственный комитет предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей. Об этом передает
Отмечается, что рост обращений наблюдается ежедневно в разных субъектах России. Мошенники убеждают жертв, чаще всего пожилых людей, что те признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсифицированным БАДов, и обещают «выбить» из преступников возмещение ущерба.
«Для ускорения процесса „потерпевшему“ нужно доплатить какую-то сумму», — отмечается в сообщении.
Следователи напомнили, что для реального возмещения ущерба деньги перечислять не нужно, существуют «иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших».
Тех, кому поступили подобные сообщения, попросили обращаться в правоохранительные органы.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.