На ремонт касимовской поликлиники выделили четыре миллиона

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Касимовский медцентр получил четыре миллиона рублей на ремонт поликлиники №1, сообщили в региональном
Средства направили из областного бюджета. Работы начались около месяца назад.
«В настоящее время продолжается отделка дверей, потолков, стен в кабинетах приема врачей. Ведется укладка напольной плитки. В холле формируется зона комфортного пребывания пациентов», — говорится в сообщении. Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену. Она занимает первый и второй этажи центрального здания ММЦ. Ремонт планируется завершить в середине ноября текущего года.
Кроме того, в 2019 году центр получил три миллиона рублей на замену лифта, который предназначен для доставки больных в отделение травматологии. Его уже установили.
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