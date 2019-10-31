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16:08, 31 октября 2019 233
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На ремонт касимовской поликлиники выделили четыре миллиона

На ремонт касимовской поликлиники выделили четыре миллиона

Касимовский медцентр получил четыре миллиона рублей на ремонт поликлиники №1, сообщили в региональном минздраве.

Средства направили из областного бюджета. Работы начались около месяца назад.

«В настоящее время продолжается отделка дверей, потолков, стен в кабинетах приема врачей. Ведется укладка напольной плитки. В холле формируется зона комфортного пребывания пациентов», — говорится в сообщении. Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену. Она занимает первый и второй этажи центрального здания ММЦ. Ремонт планируется завершить в середине ноября текущего года.

Кроме того, в 2019 году центр получил три миллиона рублей на замену лифта, который предназначен для доставки больных в отделение травматологии. Его уже установили.


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