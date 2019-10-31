Центр Рязани начали обрабатывать жидким реагентом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Из-за понижения температуры воздуха центр Рязани начали обрабатывать противогололедным реагентом. Об этом сообщил
Рязанские дороги обрабатываются увлажненным реагентом, остальные — песко-соляной смесью.
С понедельника на зимний режим работы переведут сотрудников механической уборки.
Сейчас ежедневно и круглосуточно дежурство осуществляют около 100 человек дирекции благоустройства и 60 единиц техники.
С наступлением устойчивых отрицательных температур, образовании гололеда и выпадении осадков количество дежурных бригад увеличат.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанской филармонии отметили лучших аграриев области
|
cледующая новость →В России приняли закон против мошенничества с электронными подписями
Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.