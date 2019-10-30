Во Владимире стартовал общественный форум по проблемам инвалидов

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С 30 октября по 1 ноября во Владимире пройдет межрегиональная конференция, посвященная вопросам защиты прав инвалидов. Организатором форума выступила областная общественная организация Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет».
Участниками конференции стали делегаты из 14 регионов России — специалисты по работе с инвалидами, чиновники и общественники. Их приветствовали председатель заксобрания Владимир Киселев и сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова.
Владимир Киселев кратко рассказал о системе соцзащиты и реализации прав инвалидов в регионе. Он отдельно остановился на формах работы с семьями, воспитывающими тяжелобольных детей, и на предоставляемых им мерах поддержки.
Таким семьям региональным законодательством установлены дополнительные выплаты и льготы. «В настоящее время мы у себя, в законодательном собрании, прорабатываем возможность бесплатного предоставления в собственность земельных участков для строительства жилья семьям с детьми-инвалидами», — поделился Киселев.
Он также подчеркнул, что к работе привлечены эксперты Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет». По его словам, сотрудничество парламентариев с общественниками стало обычной практикой при разработке законов социальной направленности.
В частности, по инициативе и при активном участии активистов АРДИ «Свет» еще в 2013 году приняли закон о выплатах опекунам недееспособных граждан. Этот документ помог «продвинуть» создание в области приемных семей для взрослых психически больных людей, по разным причинам оставшихся без заботы родных.
Развитию так называемых «стационарозамещающих форм» в программе конференции посвятили отдельный блок. АРДИ «Свет» предложила гостям экскурсии в квартиры постоянного и учебного сопровождаемого проживания, в творческие и швейные мастерские, где подростки с тяжелыми нарушениями здоровья приобретают профессиональные навыки, в центр ранней помощи молодым семьям с «особенными» детьми.
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