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Во время проверки в супермаркетах Сараевского района нашли нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщил
Речь идет о магазинах «Магнит — косметик», «Элекс», «Пятерочка» и «Магнит». Оказалось, что запасные выходы в них загромождены стеллажами и коробками с товаром. Кроме того, никто не проверял пожарную сигнализацию и не регистрировал перезарядку огнетушителей.
В отношении семи руководителей возбудили административные производства, они находятся на рассмотрении.
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