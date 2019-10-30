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12:10, 30 октября 2019 126
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В супермаркетах Сараевского района нашли нарушения пожарной безопасности

В супермаркетах Сараевского района нашли нарушения пожарной безопасности

Во время проверки в супермаркетах Сараевского района нашли нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Речь идет о магазинах «Магнит — косметик», «Элекс», «Пятерочка» и «Магнит». Оказалось, что запасные выходы в них загромождены стеллажами и коробками с товаром. Кроме того, никто не проверял пожарную сигнализацию и не регистрировал перезарядку огнетушителей.

В отношении семи руководителей возбудили административные производства, они находятся на рассмотрении.


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