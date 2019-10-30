Следователи начали расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами

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Следователи возбудили уголовное дело о геноциде по факту убийства воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. Об этом передает
Она отметила, что решение приняли после изучения документов архива ФСБ.
По имеющимся данным, зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавлял доктор Курт Кристман, имевшая на вооружении мобильные газовые камеры, в 1942—1943 годах проводила карательные операции на территории Краснодарского края.
9 и 10 октября 1942 года члены команды под руководством начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома.
Тела 214 убитых детей нашли после освобождения региона от оккупантов в 1943 году в районе Широчанского хутора.
Часть военнослужащих, в том числе Курта Кристмана, осудили за преступления. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и другие не понесли наказания.
Впервые документы об убийстве детей
Согласно свидетельствам экспертов, в начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя эвакуировали детский дом.
На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей.
В конце лета 1942 года город оккупировали. В октябре к дому с детьми подъехали грузовики, их повезли к месту погребения. Через 15 минут они были мертвы.
По некоторым данным, в братской могиле были дети с физическими недостатками.
Согласно заключению, они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.
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