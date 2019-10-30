Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:10, 30 октября 2019 134
 0    0

Следователи начали расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами

Следователи начали расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами

Следователи возбудили уголовное дело о геноциде по факту убийства воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Она отметила, что решение приняли после изучения документов архива ФСБ.

По имеющимся данным, зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавлял доктор Курт Кристман, имевшая на вооружении мобильные газовые камеры, в 1942—1943 годах проводила карательные операции на территории Краснодарского края.

9 и 10 октября 1942 года члены команды под руководством начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

Тела 214 убитых детей нашли после освобождения региона от оккупантов в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Часть военнослужащих, в том числе Курта Кристмана, осудили за преступления. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и другие не понесли наказания.

Впервые документы об убийстве детей опубликовали 7 октября.

Согласно свидетельствам экспертов, в начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя эвакуировали детский дом.

На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей.

В конце лета 1942 года город оккупировали. В октябре к дому с детьми подъехали грузовики, их повезли к месту погребения. Через 15 минут они были мертвы.

По некоторым данным, в братской могиле были дети с физическими недостатками.

Согласно заключению, они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Русская кожа прирастет Азией

Русская кожа прирастет Азией

Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 538
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 186
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 967
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 2 943
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 687
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Форум