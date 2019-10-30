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Рязанская область попала в рейтинг регионов с самыми плохими дорогами. Об этом сообщил
Так, меньше всего нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года отвечают Рязанская область (22%), Республика Крым (21,1%), Костромская область (19,9%), Республика Алтай (19,4%), Магаданская область (17%), Архангельская область (15,4%), Республика Калмыкия (11,8%), Саратовская область (9,9%), Марий Эл (1,4%).
Самыми качественными дорогами признали в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Республике Ингушетия (70,4%).
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