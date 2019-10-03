Жители калужской Жиздры собрали подписи против «наливаек» в домах

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Фото: Pixabay.com
Жители Жиздры собрали подписи против «наливаек». С инициативой об ограничении работы заведений со спиртным на первых этажах многоквартирных домов и рядом с ними выступили члены калужского отделения «Единой России»,
Активисты партии также опросили горожан и выяснили, что те отрицательно относятся к размещению рюмочных в жилых домах.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.