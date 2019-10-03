Таксист довез женщину из Рязани в Фурманов и остался без восьми тысяч

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В Фурманове полиция начала проверку после обращения таксиста, который довез женщину из Рязани, но та не заплатила ему. Об этом сообщила
Мужчина занимается междугородники перевозками. Он сообщил оперативникам, что клиентка попросила отвезти ее из Рязани в Фурманов. Стоимость поездки составила 8 тысяч рублей.
Когда таксист довез женщину, клиентка вышла из автомобиля и сказала, что зайдет за деньгами и вернется, при этом оставила чемодан с вещами. После долгого ожидания мужчина понял, что заказчица не вернется и обратился в полциию.
По факту произошедшего началась проверка, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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