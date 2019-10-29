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10:22, 29 октября 2019 133
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В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

Фото: Pixabay.com

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Так, от налога на прибыль освободили взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, пишет «Парламентская газета».

С вторника, 29 октября, из Налогового кодекса исключили понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединения граждан» и «ведение дачного хозяйства». Теперь налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и находятся в границах территории садоводства или огородничества.

Кроме того, от налога на прибыль освободили плату за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.


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