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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На пожаре в Рязани спасли трех человек. Об этом
Квартира на улице Народный бульвар загорелась в субботу, 26 октября. Пострадал мужчина. По предварительным данным, его госпитализировали с отравлением угарным газом.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.