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Фото: Издательство «Пресса»
По программе «Дорожное хозяйство» в Скопине заработает пять новых светофоров. Об этом пишет издательство «Пресса».
Работы по установке ведут на пересечении улиц Ленина и Льва Толстого, у школ № 3, № 4 и Октябрьской. Светофор на улице Высоковольтной уже подключили.
Для установки светофоров заключили два контракта общей стоимостью более 4,2 млн. По одному из них работы выполняет рязанская организация ООО «Энергосервис», по другому — ООО «ДорзнакКовров» из Коврова. Срок исполнения обоих договоров — 29 ноября.
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