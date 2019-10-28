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В понедельник, 28 октября, в Рязани эвакуировали ТЦ «Премьер». Фотографии выложили очевидцы во «ВКонтакте».
На кадрах видно, что к магазину прибыли пожарные расчеты.
Информация уточняется.
Фото Ryazanskiy Ryazanskiy
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