Тело пропавшей в Касимове 73-летней женщины нашли в Оке

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Пропавшую в Касимове 73-летнюю женщину, которую
Как рассказали RZN.info в областном следкоме, видимых следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружили. Проводится проверка, причину гибели покажет экспертиза.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.