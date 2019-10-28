На площади Театральной столкнулись «Рено» и автобус

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Вечером в понедельник, 28 октября, около остановки «площадь Театральная» столкнулись Renault и автобус. Из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор образовался на улицах Циолковского и Ленина от здания правительства до поворота на улицу Юннатов.
Скорость потока на некоторых участках не превышает 5-9 километров в час.
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