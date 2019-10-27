В понедельник в Рязанской области будет сильный ветер

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 28 октября, в Рязанской области будет сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Прогноз погоды
По данным синоптиков, температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов, днем +7, +12 градусов.
Преимущественно без осадков.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.