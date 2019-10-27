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Лидер ИГИЛ (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади погиб в ходе спецоперации США, сообщает
Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.
Выдвигается версия, что террорист подорвал себя.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.