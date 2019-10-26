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9:20, 26 октября 2019 224
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В Кораблине пенсионера ранили ножницами

В Кораблине пенсионера ранили ножницами

В Кораблине 82-летнего пенсионера ранили ножницами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась сотрудница больницы, которая рассказала о госпитализации мужчины с колотой раной грудной клетки и ссадинами на правой руке.

В квартире пострадавшего оперативники застали внучку. Именно она и обнаружила раненного и вызвала скорую помощь, когда заходила в гости к дедушке.

Стражи порядка осмотрели квартиру и подъезд. Следы крови указывали, что пострадавший пришел домой с раной.

Соседи пострадавшего рассказали, что пенсионер часто проводит время с 48-летним соседом, который во время визита полицейских был пьян.

Было установлено, что хозяин причастен к причинению тяжкого вреда здоровья мужчины. Из квартиры изъяли ножницы, которые недавно пытались отмыть от крови. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, пенсионер вечером выпивал с соседом. Они поссорились из-за спиртного.

«В какой-то момент, когда хозяин и гость уже употребили достаточного алкоголя пенсионер высказал претензии к выбору напитков — мол, было приобретено не то спиртное, которое хотелось. Хозяин квартиры, который покупал алкоголь, обиделся на такую оценку и разгорелся скандал, во время которого мужчина схватил ножницы и ударил пенсионера в грудь», — говорится в сообщении.

Затем мужчина ушел домой, а нападавший продолжил выпивать.


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