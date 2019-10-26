В Кораблине пенсионера ранили ножницами

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В Кораблине 82-летнего пенсионера ранили ножницами. Об этом сообщила
В полицию обратилась сотрудница больницы, которая рассказала о госпитализации мужчины с колотой раной грудной клетки и ссадинами на правой руке.
В квартире пострадавшего оперативники застали внучку. Именно она и обнаружила раненного и вызвала скорую помощь, когда заходила в гости к дедушке.
Стражи порядка осмотрели квартиру и подъезд. Следы крови указывали, что пострадавший пришел домой с раной.
Соседи пострадавшего рассказали, что пенсионер часто проводит время с 48-летним соседом, который во время визита полицейских был пьян.
Было установлено, что хозяин причастен к причинению тяжкого вреда здоровья мужчины. Из квартиры изъяли ножницы, которые недавно пытались отмыть от крови. Злоумышленника задержали.
По предварительной информации, пенсионер вечером выпивал с соседом. Они поссорились из-за спиртного.
«В какой-то момент, когда хозяин и гость уже употребили достаточного алкоголя пенсионер высказал претензии к выбору напитков — мол, было приобретено не то спиртное, которое хотелось. Хозяин квартиры, который покупал алкоголь, обиделся на такую оценку и разгорелся скандал, во время которого мужчина схватил ножницы и ударил пенсионера в грудь», — говорится в сообщении.
Затем мужчина ушел домой, а нападавший продолжил выпивать.
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