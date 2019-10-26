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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в
Женщине было 84 года. По словам худрука коллектива Ольги Туктаревой, солистка умерла от болезни.
Напомним, фольклорный коллектив из села Бураново в 2012 году получил известность, представляя Россию на Евровидении в Баку и заняв второе место с песней «Party For Everybody», которую написал Виктор Дробыш.
Сейчас коллектив гастролирует под названием «Бабушки из Бураново».
Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.— Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.
Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI
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