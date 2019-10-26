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Рязанка пожаловалась на загрязнение реки Быстрец в Кальном, фотографии появились в группе «
На кадрах видно, что в речке и около нее очень много пластиковых бутылок и пакетов.
«Водоем превратился в мусор, ужасная картина», — отметила рязанка.
Фото Ольги Дробленовой
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