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20:14, 26 октября 2019 148
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Рязанцы вновь вышли на пикет «За чистый воздух»

Рязанцы вновь вышли на пикет «За чистый воздух»

В субботу, 26 октября, в Дашково-Песочне у ТЦ «Европа» прошел пикет «За чистый воздух». Фотографии появились в группе «Рязань».

К акции присоединились жители микрорайона, в том числе пенсионеры, женщины с детьми, студенты. Они держали в руках плакаты «Нам решать, чем дышать», «Нам необходим чистый воздух», «Чистый воздух — надежда на жизнь».

«Была Рязань, стал Чернобыль!» — отметили в посте организаторы.

Напомним, что рязанцы выходили на аналогичный пикет в Дашково-Песочне у памятника Скобелеву.


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