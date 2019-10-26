Рязанцы вновь вышли на пикет «За чистый воздух»

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В субботу, 26 октября, в Дашково-Песочне у ТЦ «Европа» прошел пикет «За чистый воздух». Фотографии появились в
К акции присоединились жители микрорайона, в том числе пенсионеры, женщины с детьми, студенты. Они держали в руках плакаты «Нам решать, чем дышать», «Нам необходим чистый воздух», «Чистый воздух — надежда на жизнь».
«Была Рязань, стал Чернобыль!» — отметили в посте организаторы.
Напомним, что рязанцы
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